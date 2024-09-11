Китай продовжить працювати над "просуванням" свого бачення завершення війни в Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з секретарем Ради безпеки рф шойгу. Ван Ї заявив, що Китай продовжить працювати над "просуванням збалансованих голосів" для швидкого припинення вогню в Україні.
10 вересня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся в санкт-петербурзі з секретарем Ради безпеки рф сергієм шойгу. Ван Ї заявив, що Китай продовжить працювати над "просуванням збалансованих голосів" для швидкого завершення війни в Україні. Про це повідомляє МЗС Китаю, пише УНН.
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Як повідомляється, Ван Ї та шойгу обмінялися думками щодо "української кризи". шойгу представив позицію росії та підтримав "консенсус із шести пунктів", запропонований спільно Китаєм і Бразилією.
Ван Ї сказав, що "Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої позиції щодо українського питання" та продовжуватиме працювати над "просуванням збалансованих, об’єктивних та раціональних голосів у міжнародному співтоваристві, для досягнення більшого міжнародного консенсусу та накопичення необхідних умов для швидкого припинення вогню та війни , а також за сприяння політичному врегулюванню кризи".
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Ван Ї заявив, що попри події в світі "китайсько-російські відносини зберегли стабільний і здоровий імпульс розвитку". З початку цього року сторони підтримували обміни на всіх рівнях, реалізували важливий консенсус глав держав і "зміцнили політичну та соціальну основу постійної добросусідської дружби Китаю та росії, всебічної стратегічної координації та взаємовигідного співробітництва".
За словами, Ван Ї Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію з росією та працювати разом, щоб поглибити співпрацю між країнами БРІКС.
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