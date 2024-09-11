Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

10 сентября министр иностранных дел Китая Ван И встретился в санкт-петербурге с секретарем Совета безопасности рф сергеем шойгу. Ван И заявил, что Китай продолжит работать над "продвижением сбалансированных голосов" для скорейшего завершения войны в Украине. Об этом сообщает МИД Китая, пишет УНН.

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Как сообщается, Ван И и шойгу обменялись мнениями по "украинскому кризису". шойгу представил позицию россии и поддержал "консенсус из шести пунктов", предложенный совместно Китаем и Бразилией.

Ван И сказал, что "Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу" и будет продолжать работать над "продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе, для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны, а также за содействие политическому урегулированию кризиса".

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Ван И заявил, что несмотря на события в мире "китайско-российские отношения сохранили стабильный и здоровый импульс развития". С начала этого года стороны поддерживали обмены на всех уровнях, реализовали важный консенсус глав государств и "укрепили политическую и социальную основу постоянной добрососедской дружбы Китая и россии, всесторонней стратегической координации и взаимовыгодного сотрудничества".

По словам Ван И, Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию с россией и работать вместе, чтобы углубить сотрудничество между странами БРИКС.

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