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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 09:50  •  19861 просмотра

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Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с секретарем Совета безопасности рф шойгу. Ван И заявил, что Китай продолжит работать над «продвижением сбалансированных голосов» для быстрого прекращения огня в Украине.

10 сентября министр иностранных дел Китая Ван И встретился в санкт-петербурге с секретарем Совета безопасности рф сергеем шойгу. Ван И заявил, что Китай продолжит работать над "продвижением сбалансированных голосов" для скорейшего завершения войны в Украине. Об этом сообщает МИД Китая, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, Ван И и шойгу обменялись мнениями по "украинскому кризису". шойгу представил позицию россии и поддержал "консенсус из шести пунктов", предложенный совместно Китаем и Бразилией. 

Ван И сказал, что "Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу" и будет продолжать работать над "продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе, для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны, а также за содействие политическому урегулированию кризиса".

У Держдепі США вважають, що Китай безпосередньо допомагає військовій машині рф у війні проти України10 сентября 2024, 18:48 • 66522 просмотра

Ван И заявил, что несмотря на события в мире "китайско-российские отношения сохранили стабильный и здоровый импульс развития". С начала этого года стороны поддерживали обмены на всех уровнях, реализовали важный консенсус глав государств и "укрепили политическую и социальную основу постоянной добрососедской дружбы Китая и россии, всесторонней стратегической координации и взаимовыгодного сотрудничества". 

По словам Ван И, Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию с россией и работать вместе, чтобы углубить сотрудничество между странами БРИКС. 

росія, Китай та Іран намагаються вплинути на вибори у США - представник американської розвідки6 сентября 2024, 16:49 • 26671 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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