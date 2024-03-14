Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил сенаторов-республиканцев, что палата подготовит свой проект для помощи Украине, но он будет существенно отличаться от того пакета иностранной поддержки на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат принял в прошлом месяце. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Джонсон пытался успокоить сенаторов-республиканцев, которые спрашивали его о финансировании Украины на ежегодном выездном заседании республиканцев в Сенате.

Спикер сообщил сенаторам, что Палата представителей направит пакет помощи Украине в Сенат, но выдвинул идею превратить его в программу кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков.

Джонсон заявил журналистам что он "будет выполнять волю Палаты представителей" относительно пакета помощи Украине, и сказал, что не хочет позволять президенту России Владимиру Путину взять на себя управление страной".

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"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин победил. Я считаю, что он бы не останавливался на Украине... и шел бы через всю Европу", - сказал он. "Там есть право и зло, на мой взгляд, между добром и злом, и Украина здесь является жертвой".

Но он сказал, что республиканцы в Палате представителей "сейчас рассматривают все разные варианты" и предупредил, что любое решение Палаты представителей "может выглядеть не совсем так, как в Сенате".

Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров