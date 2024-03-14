Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  11512 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  102415 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  124878 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  125347 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  125860 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120156 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108847 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123154 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121161 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118974 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  162016 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

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12 марта 2024, 09:24  •  199360 просмотра
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11 марта 2024, 08:40  •  253244 просмотра

Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей США предупредил сенаторов-республиканцев, что Палата представителей подготовит собственный проект пакета помощи Украине, который будет существенно отличаться от принятого Сенатом.

политика •   •  11744 просмотра
Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако уменьшил размер залога

Печерский районный суд Киева уменьшил размер залога для Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о хищении 1 миллиарда гривен в Вооруженных силах, с более 500 миллионов гривен до 469 миллионов гривен, оставив его под стражей до 17 апреля.

Криминал и ЧП •   •  10766 просмотра
Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако уменьшил размер залога

Последствия атак дронов: в россии резко выросли цены на бензин - росСМИ

Из-за атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы цены на бензин в россии взлетели до рекордно высокого уровня за последние полгода.

Война •   •  13366 просмотра
Последствия атак дронов: в россии резко выросли цены на бензин - росСМИ

В КНДР рекомендуют отказаться от домашних собак: содержание одобряется только для приготовление из них пищи

Северная Корея запрещает содержать собак в качестве домашних любимцев, позволяя использовать их только на мясо и мех в соответствии с социалистическими принципами.

Новости Мира •   •  10101 просмотра
В КНДР рекомендуют отказаться от домашних собак: содержание одобряется только для приготовление из них пищи

Генсек НАТО: никто не ожидает от российских выборов изменений в кремле, а их проведение на оккупированных территориях Украины - незаконно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что попытки россии организовать любые выборы на оккупированных территориях Украины являются абсолютно незаконными и нарушают международное право.

политика •   •  11666 просмотра
Генсек НАТО: никто не ожидает от российских выборов изменений в кремле, а их проведение на оккупированных территориях Украины - незаконно

США построят завод по производству HIMARS в Австралии

США планируют построить в Австралии завод по производству боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы быстро пополнять запасы.

Новости Мира •   •  10087 просмотра
США построят завод по производству HIMARS в Австралии

В Киеве будут судить мужчину, который угрожал взорвать себя гранатой

52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал покончить жизнь самоубийством и взорвать себя гранатой, которую нашел в лесу, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Киев •   •  11122 просмотра
В Киеве будут судить мужчину, который угрожал взорвать себя гранатой

"Быть свободными, чтобы творить": в главном офисе МХП открыли фотовыставку "Культура vs война"

Выставка посвящена одноименному документальному кинопроекту об участии украинских художников - Тараса Тополи, Сергея Жадана, Тараса Компаниченко и других - в полномасштабной войне с россией. Это - проект украинских художников, которые вместо микрофона, кобзы или объектива взяли в руки оружие.

Общество •   •  10764 просмотра
"Быть свободными, чтобы творить": в главном офисе МХП открыли фотовыставку "Культура vs война"

Регулятор проверил операторов на готовность к блэкаутам и оштрафовал lifecell на более 10 млн грн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, наложила штраф в 10 450 511,70 грн на ООО "лайфселл" за невыполнение требований по обеспечению автономными источниками питания и топливом для устойчивого функционирования своей сети электронных коммуникаций в Ровенской области.

Экономика •   •  11706 просмотра
Регулятор проверил операторов на готовность к блэкаутам и оштрафовал lifecell на более 10 млн грн

Наблюдал за подразделениями ВСУ, устанавливал количество и образцы - в Николаеве задержан информатор оккупантов

Российский информатор в Николаеве из своей квартиры следил за колоннами Вооруженных сил Украины, пытаясь установить их количество и типы тяжелого вооружения для российской разведки.

Криминал и ЧП •   •  10680 просмотра
Наблюдал за подразделениями ВСУ, устанавливал количество и образцы - в Николаеве задержан информатор оккупантов