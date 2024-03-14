Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

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Печерский районный суд Киева уменьшил размер залога для Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о хищении 1 миллиарда гривен в Вооруженных силах, с более 500 миллионов гривен до 469 миллионов гривен, оставив его под стражей до 17 апреля.
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Генсек НАТО: никто не ожидает от российских выборов изменений в кремле, а их проведение на оккупированных территориях Украины - незаконно
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что попытки россии организовать любые выборы на оккупированных территориях Украины являются абсолютно незаконными и нарушают международное право.
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США планируют построить в Австралии завод по производству боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы быстро пополнять запасы.
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52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал покончить жизнь самоубийством и взорвать себя гранатой, которую нашел в лесу, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
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Наблюдал за подразделениями ВСУ, устанавливал количество и образцы - в Николаеве задержан информатор оккупантов
Российский информатор в Николаеве из своей квартиры следил за колоннами Вооруженных сил Украины, пытаясь установить их количество и типы тяжелого вооружения для российской разведки.