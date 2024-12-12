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Палата представителей США приняла законопроект о финансировании обороны

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании обороны

Киев  •  УНН

 • 365 просмотра

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Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете на 2025 год в размере $883,7 млрд. Средства направят на повышение зарплат военным, закупку техники и создание специального фонда для Тайваня.

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, который определяет бюджет на оборонные нужды государства в следующем году в размере $883,7 миллиарда. Об этом сообщает  The Hill, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 281 конгрессмен проголосовал "за", "против" высказались 140 парламентариев. Поддержку документа можно считать двухпартийной: 81 демократ присоединился к 200 республиканцам для утверждения сметы. 

Согласно проекту закона, Пентагон в 2025 году получит финансирование в размере 883,7 миллиарда долларов. Эти средства будут использованы на поднятие оплаты военнослужащим, изготовление 200 самолетов и 300 единиц военного транспорта, а также создание фонда для Тайваня, аналогичного инициативе по Украине, который позволит Вашингтону покупать технику для острова непосредственно у частных производителей.

Ожидается, что бюджет попадет на рассмотрение Сената уже на следующей неделе. Пока неизвестно, будут ли у верхней палаты Конгресса существенные замечания. 

Оборонный бюджет должен быть одобрен до конца декабря. За шестьдесят последних лет не было ни одного случая, когда соответствующий законопроект в США не получил бы вовремя статус закона. 

Напомним

По данным Пентагона с начала полномасштабной войны россия потратила более 200 миллиардов долларов на войну в Украине и понесла 700 000 потерь. Ежедневно оккупанты теряют до тысячи военных, что превышает все потери со времен Второй мировой.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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