Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, который определяет бюджет на оборонные нужды государства в следующем году в размере $883,7 миллиарда. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 281 конгрессмен проголосовал "за", "против" высказались 140 парламентариев. Поддержку документа можно считать двухпартийной: 81 демократ присоединился к 200 республиканцам для утверждения сметы.

Согласно проекту закона, Пентагон в 2025 году получит финансирование в размере 883,7 миллиарда долларов. Эти средства будут использованы на поднятие оплаты военнослужащим, изготовление 200 самолетов и 300 единиц военного транспорта, а также создание фонда для Тайваня, аналогичного инициативе по Украине, который позволит Вашингтону покупать технику для острова непосредственно у частных производителей.

Ожидается, что бюджет попадет на рассмотрение Сената уже на следующей неделе. Пока неизвестно, будут ли у верхней палаты Конгресса существенные замечания.

Оборонный бюджет должен быть одобрен до конца декабря. За шестьдесят последних лет не было ни одного случая, когда соответствующий законопроект в США не получил бы вовремя статус закона.

Напомним

По данным Пентагона с начала полномасштабной войны россия потратила более 200 миллиардов долларов на войну в Украине и понесла 700 000 потерь. Ежедневно оккупанты теряют до тысячи военных, что превышает все потери со времен Второй мировой.