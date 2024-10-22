Отстраненный на фоне журналистского расследования заместитель Кличко написал заявление на увольнение

Владимир Прокопив, которого отстранили от обязанностей заместителя председателя КГГА после расследования журналистов, заявил во вторник, что написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

«За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы», - написал он.

Прокопив прокомментировал расследование журналистов о состоянии его семьи и указал, что всегда был открытым к журналистам, поскольку ему «нечего скрывать».

«Я с уважением отношусь к работе правоохранительных органов и других контролирующих государственных служб. [Поэтому, если последние будут видеть в моих действиях признаки нарушений, готов и открыт к проверке», - добавил он.

Контекст

Сегодня мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко заявил об отстранении своего заместителя Владимира Прокопива от обязанностей после расследования журналистов.

На прошлой неделе в расследовании Bihus.Info отмечалось, что родственники Владимира Прокопива приобрели многочисленные объекты недвижимости за время его работы в Киевсовете и КГГА. Приобретения включают квартиры, офисы и коммерческие помещения в престижных районах столицы.

Вчера, 21 октября, Bihus.Info выпустил вторую часть расследования, в которой указывается, что двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу.

В частности, в расследовании указывается, что Александр Поштарюк - земляк Прокопива из Ивано-Франковска, много лет работал в компаниях жены и тестя политика наемным сотрудником. В то же время, помогал семье Прокопива с недвижимостью и авто. В 2016 году он продал политику MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC по цене, вдвое дешевле рыночной. Через несколько лет, в 2018, помог Прокопиву стать владельцем имения на 600 кв.м. в коттеджном городке «Коник». Его Поштарюк якобы построил за собственные средства, хотя по данным журналистов, соразмерных доходов не имел.

Как указано в расследовании, достроенный, но еще не отремонтированный особняк Поштарюк отдал Прокопиву, политик же взамен отдал другу свой старый, в 5 раз меньший дом на окраине Киева, с небольшой доплатой. Пока имение завершали, Прокопив жил в соседнем доме, который также выкупил Поштарюк. Официально - Прокопов его арендовал, но даже за аренду долго не платил.

Еще один друг Прокопива - Андрей Стеценко. С 2018 года его жена работает в Киевсовете, а именно в Секретариате, который ранее возглавлял Прокопив. Стеценко, как и Прокоповы с Поштарюком, из Ивано-Франковска, переехав в Киев, они много лет снимали квартиру у фирмы тестя Прокопива. А свой ФЛП Стеценко зарегистрировал и до сих пор держит в квартире Поштарюка, сообщается в расследовании.

По данным расследования, Стеценко помог Прокопивым получить в собственность элитную недвижимость за копейки. Сначала он инвестировал от своего имени в строительство ЖК Signature, при невыясненных обстоятельствах приобретя квартиру по цене в четыре раза ниже рыночной, а затем за эту же цену продал права на квартиру фирме жены Прокопива. Сейчас ЖК Signature - самый дорогой ЖК Киева.