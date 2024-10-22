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Отстраненный на фоне журналистского расследования заместитель Кличко написал заявление на увольнение

Отстраненный на фоне журналистского расследования заместитель Кличко написал заявление на увольнение

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 10:04  •  4771 просмотра

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Владимир Прокопив написал заявление на увольнение с должности заместителя председателя КГГА после расследования о состоянии его семьи. Он заявил о готовности к проверкам и открытости к журналистам.

Владимир Прокопив, которого отстранили от обязанностей заместителя председателя КГГА после расследования журналистов, заявил во вторник, что написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН

«За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы», - написал он.

Прокопив прокомментировал расследование журналистов о состоянии его семьи и указал, что всегда был открытым к журналистам, поскольку ему «нечего скрывать».

«Я с уважением отношусь к работе правоохранительных органов и других контролирующих государственных служб. [Поэтому, если последние будут видеть в моих действиях признаки нарушений, готов и открыт к проверке», - добавил он.

Контекст

Сегодня мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко заявил об отстранении своего заместителя Владимира Прокопива от обязанностей после расследования журналистов. 

На прошлой неделе в расследовании Bihus.Info отмечалось, что родственники Владимира Прокопива приобрели многочисленные объекты недвижимости за время его работы в Киевсовете и КГГА. Приобретения включают квартиры, офисы и коммерческие помещения в престижных районах столицы.

Вчера, 21 октября, Bihus.Info выпустил вторую часть расследования, в которой указывается, что двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу.

В частности, в расследовании указывается, что Александр Поштарюк - земляк Прокопива из Ивано-Франковска, много лет работал в компаниях жены и тестя политика наемным сотрудником. В то же время, помогал семье Прокопива с недвижимостью и авто. В 2016 году он продал политику MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC по цене, вдвое дешевле рыночной. Через несколько лет, в 2018, помог Прокопиву стать владельцем имения на 600 кв.м. в коттеджном городке «Коник». Его Поштарюк якобы построил за собственные средства, хотя по данным журналистов, соразмерных доходов не имел.

Как указано в расследовании, достроенный, но еще не отремонтированный особняк Поштарюк отдал Прокопиву, политик же взамен отдал другу свой старый, в 5 раз меньший дом на окраине Киева, с небольшой доплатой. Пока имение завершали, Прокопив жил в соседнем доме, который также выкупил Поштарюк. Официально - Прокопов его арендовал, но даже за аренду долго не платил.

Еще один друг Прокопива - Андрей Стеценко. С 2018 года его жена работает в Киевсовете, а именно в Секретариате, который ранее возглавлял Прокопив. Стеценко, как и Прокоповы с Поштарюком, из Ивано-Франковска, переехав в Киев, они много лет снимали квартиру у фирмы тестя Прокопива. А свой ФЛП Стеценко зарегистрировал и до сих пор держит в квартире Поштарюка, сообщается в расследовании.

По данным расследования, Стеценко помог Прокопивым получить в собственность элитную недвижимость за копейки. Сначала он инвестировал от своего имени в строительство ЖК Signature, при невыясненных обстоятельствах приобретя квартиру по цене в четыре раза ниже рыночной, а затем за эту же цену продал права на квартиру фирме жены Прокопива. Сейчас ЖК Signature - самый дорогой ЖК Киева.

Татьяна Краевская

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