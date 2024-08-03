Киев • УНН
Сегодня плановых отключений электроэнергии не будет. Из-за непогоды обесточены 42 населенных пункта во Львовской области, а энергетики восстановили питание для 8175 потребителей, пострадавших от боевых действий.
Сегодня отключений электроэнергии не запланировано. Из-за непогоды на утро обесточены 42 населенных пункта во Львовской области, а в целом без электричества 500 населенных пунктов, сообщили в субооту в Минэнерго, пишет УНН.
ГЕНЕРАЦИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ
Сегодня плановые отключения электроэнергии не будут происходить.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ
Черниговская область: из-за обстрелов обесточены 189 потребителей.
Днепропетровская область: в результате артобстрела обесточивалось несколько подстанций, бытовые и промышленные потребители. Питание восстановлено.
Херсонская область: из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Питание для всех потребителей восстановлено по резервной схеме.
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Из-за непогоды на утро обесточены 42 населенных пункта во Львовской области.
СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ
Южный регион: краткосрочно отключались высоковольтные воздушные линии, соединяющие энергосистемы Украины с Молдовой и Румынией. Линии включены в работу. Из-за технологических нарушений на подстанции снижалось напряжение, поэтому обесточивались объекты ВИЭ. Питание восстановлено.
Винницкая область: обесточивалась подстанция и бытовые потребители, питание восстановление по резервной схеме.
Тернопольская область: обесточивалась подстанция и бытовые потребители, питание восстановлено.
Николаевская область: из-за технологических нарушений обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Питание возвращено.
Волынская область: по технологическим причинам обесточивалась подстанция и бытовые потребители.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Донецкая область: враг совершил обстрел территории одной из шахт, в которой на тот момент находилось 33 работника. Шахта не обесточивалась.
ОБЕСТОЧИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 8 175 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 500 населенных пунктов.
ЭКСПОРТ
Экспорта не происходит и не предвидится.