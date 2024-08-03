Сегодня отключений электроэнергии не запланировано. Из-за непогоды на утро обесточены 42 населенных пункта во Львовской области, а в целом без электричества 500 населенных пунктов, сообщили в субооту в Минэнерго, пишет УНН.

ГЕНЕРАЦИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Сегодня плановые отключения электроэнергии не будут происходить.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

Черниговская область: из-за обстрелов обесточены 189 потребителей.

Днепропетровская область: в результате артобстрела обесточивалось несколько подстанций, бытовые и промышленные потребители. Питание восстановлено.

Херсонская область: из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Питание для всех потребителей восстановлено по резервной схеме.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Из-за непогоды на утро обесточены 42 населенных пункта во Львовской области.

СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

Южный регион: краткосрочно отключались высоковольтные воздушные линии, соединяющие энергосистемы Украины с Молдовой и Румынией. Линии включены в работу. Из-за технологических нарушений на подстанции снижалось напряжение, поэтому обесточивались объекты ВИЭ. Питание восстановлено.

Винницкая область: обесточивалась подстанция и бытовые потребители, питание восстановление по резервной схеме.

Тернопольская область: обесточивалась подстанция и бытовые потребители, питание восстановлено.

Николаевская область: из-за технологических нарушений обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Питание возвращено.

Волынская область: по технологическим причинам обесточивалась подстанция и бытовые потребители.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Донецкая область: враг совершил обстрел территории одной из шахт, в которой на тот момент находилось 33 работника. Шахта не обесточивалась.

ОБЕСТОЧИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 8 175 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 500 населенных пунктов.

ЭКСПОРТ

Экспорта не происходит и не предвидится.