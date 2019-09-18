Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания компенсации с РФ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Ощадбанк получил исполнительные документы, что является основанием для исполнения решения Международного арбитража в Украине и возмещения убытков в размере около 1,3 млрд долл., причиненных банку вследствие аннексии Крыма. Об этом УНН сообщили в пресс-службе банка.
"Ощадбанк получил исполнительные документы в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года. Этим постановлением было удовлетворено заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража по компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, от 26 ноября 2018 года", - сообщили в банке.
Указанные исполнительные листы, как отмечается, являются "основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долл. США плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения".
"Сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков", - отметили в банке.
Напомним, что 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов.