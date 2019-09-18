Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення компенсації з РФ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ощадбанк отримав виконавчі документи, що є підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу в Україні та відшкодування збитків у близько 1,3 млрд дол., завданих банку внаслідок анексії Криму. Про це УНН повідомили у пресслужбі банку.
"Ощадбанк отримав виконавчі документи відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 17 липня 2019 року. Цією ухвалою було задоволено заяву банку про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, від 26 листопада 2018 року", - повідомили у банку.
Вказані виконавчі листи, як зазначається, є "підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу на території України та відшкодування збитків, завданих Ощадбанку в розмірі близько 1,3 млрд дол. США плюс проценти, які нараховуються щоденно до моменту виконання рішення".
"Наразі Ощадбанк здійснює всі необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які було порушено внаслідок незаконних дій Російської Федерації на території Криму, та відшкодування спричинених збитків", - зазначили у банку.
Нагадаємо, що 26 листопада 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів.