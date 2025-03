Организация по запрещению химического оружия одобрила включение "Новичка" в список запрещенных химикатов

Миссия назвала это решение “жизненно важным шагом” для того, чтобы предотвратить использование опасных химических веществ в будущем и препятствовать их распространению.

Как отмечается на сайте организации, на конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия было рассмотрено два предложения, касающихся расширения списка. Одно из них в январе текущего года внесли США, Канада и Нидерланды, которые предлагали добавить в контрольные списки запрещенных химикатов два семейства крайне токсичных веществ, “включая то, что было использовано в Солсбери”.

Второе предложение внесла Россия. Как пояснял ранее ТАСС постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин, оно предполагает более широкий подход: “Не ограничиваться двумя семействами, а включить сразу четыре семейства, в том числе химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери”.

ОЗХО ведет три списка опасных химикатов. В первый входят вещества, которые разрабатывались либо применялись как химоружие. Всем странам-членам запрещено иметь более 1 т таких веществ, а их производство (в количестве не более 100 г в год) должно быть согласовано с ОЗХО. “Новичок” должен попасть именно сюда. Во второй список входят прекурсоры веществ из первого списка. Их запрещено экспортировать государствам, которые не подписали Конвенцию о запрете химоружия. В третьем перечне — химикаты, которые представляют риск, но могут производиться в коммерческих целях.

Напоминаем, России не удалось изменить полномочия Организации по запрещению химического оружия.