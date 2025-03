Організація із заборони хімічної зброї схвалила включення "Новачка" в список заборонених хімікатів

Місія назвала це рішення “життєво важливим кроком” для того, щоб запобігти використанню небезпечних хімічних речовин в майбутньому і перешкоджати їх поширенню.

Як зазначається на сайті організації, на конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї було розглянуто дві пропозиції, що стосуються розширення списку. Одне з них в січні поточного року внесли США, Канада і Нідерланди, які пропонували додати в контрольні списки заборонених хімікатів два сімейства вкрай токсичних речовин, “включаючи ту, що була використана у Солсбері”.

Другу пропозицію внесла Росія. Як пояснював раніше ТАСС постпред Росії при ОЗХЗ, посол в Нідерландах Олександр Шульгін, вона передбачає більш широкий підхід: “Не обмежуватися двома родинами, а включити відразу чотири сімейства, в тому числі хімікат, який був знайдений в Солсбері і Еймсбері”.

States Parties agree by consensus to add Novichoks, including the chemical used in Salisbury, to the CWC control list. Vital step to deter future use of these dangerous chemicals & impede their proliferation. #CSP24

ОЗХЗ веде три списки небезпечних хімікатів. У перший входять речовини, які розроблялися або застосовувалися як хімзброя. Всім країнам-членам заборонено мати більше 1 т таких речовин, а їх виробництво (в кількості не більше 100 г на рік) повинно бути погоджено з ОЗХЗ. “Новачок” повинен потрапити саме сюди. У другий список входять прекурсори речовин з першого списку. Їх заборонено експортувати державам, які не підписали Конвенцію про заборону хімічної зброї. У третьому переліку — хімікати, які представляють ризик, але можуть вироблятися в комерційних цілях.

Нагадуємо, Росії не вдалося змінити повноваження Організації із заборони хімічної зброї.