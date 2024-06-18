Через соцсети россияне начали вербовать украинских подростков, которых используют для поджогов автомобилей военнослужащих, и делают это в попытках в очередной раз дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Страна-агрессор не гнушается любыми способами достижения своих целей и использует для этого украинских детей. Сейчас они вербуют несовершеннолетних для поджога автомобилей военнослужащих - говорится в сообщении.

Он отмечает, что за это несовершеннолетним, с которыми общаются через социальные сети, обещают денежное вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов.

Лубинец добавил, что сейчас зафиксированы случаи поджога авто военных в Киеве, Одессе, Днепре.

Такая ситуация и вербовка детей со стороны рф - очередной способ рф дестабилизировать ситуацию в Украине - добавил Омбудсман.

Он отметил, что за подобные поступки предусмотрена уголовная ответственность, и призвал родителей донести своим детям, почему этого делать не стоит. А также - рассказать о коварстве врага, ведь в дальнейшем рф может придумать другие схемы вербовки.

Напомним

На днях Нацполиция сообщила о разоблачении группы подростков в Одессе, которые за деньги согласились на предложение российских спецслужб поджечь автомобиль военнослужащих. За содеянное некоторым из участников группы грозит до 15 лет заключения.

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