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Омбудсман: вербування росіянами підлітків для підпалів авто військових - чергова спроба дестабілізації ситуації в Україні

Київ • УНН

 • 22793 перегляди

російські спецслужби ведуть активну кампанію, через соцмережі вербуючи українських підлітків для підпалів військової техніки, що є лише черговою спробою дестабілізувати ситуацію в Україні.

Омбудсман: вербування росіянами підлітків для підпалів авто військових - чергова спроба дестабілізації ситуації в Україні

Через соцмережі росіяни почали вербувати українських підлітків, яких використовують для підпалів автівок військовослужбовців, і роблять це у спробах вчергове дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, пише УНН.

Країна-агресор не гребує будь-якими способами досягненням своїх цілей і використовує для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців

- йдеться у повідомленні.

Він зазначає, що за це неповнолітнім, з якими спілкуються через соціальні мережі, обіцяють грошову винагороду у розмірі кількох тисяч доларів.

Лубінець додав, що наразі зафіксовані випадки підпалу авто військових у Києві, Одесі, Дніпрі.

Така ситуація та вербування дітей зі сторони рф – черговий спосіб рф дестабілізувати ситуацію в Україні

- додав Омбудсман.

Він наголосив, що за подібні вчинки передбачена кримінальну відповідальність, та закликав батьків донести своїм дітям, чому цього робити не варто. А також – розповісти про підступність ворога, адже надалі рф може вигадати інші схеми вербування.

Нагадаємо

Днями Нацполіція повідомила про викриття групи підлітків у Одесі, які за гроші погодилися на пропозицію російських спецслужб підпалити автомобіль військовослужбовців. За скоєне деяким з учасників групи загрожує до 15 років ув'язнення.

У Дніпрі четверо людей готували серії підпалів транспорту ТЦК: працювали на спецслужби рф18.06.24, 13:18 • 22435 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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