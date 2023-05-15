Оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и 38 авиационных ударов по Украине - Генштаб

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«В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300. Кроме того, нанес 38 авиационных ударов и совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Муравьи Черниговской области; Волковка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине», - отмечается в сообщении.

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