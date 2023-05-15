Окупанти протягом доби завдали два ракетних та 38 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 38 авіаційних ударів по Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
«Протягом доби противник завдав 2 ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.
«На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Мурав’ї Чернігівської області; Вовківка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Степок Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині», - зазначається в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни завдали удару по лікарні в Авдіївці, є жертви