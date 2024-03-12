Оккупанты за сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины: два человека погибли, еще четверо ранены

Российские военные за прошедшие сутки атаковали около 15 населенных пунктов Харьковской области. В частности, ночью враг ударил управляемой авиабомбой по Купянску. В результате вражеских обстрелов погибли двое жителей области, еще четверо - получили ранения. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Уды, Стрелечья, Старица, Берестовое и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Обуховка, Амбарное, Купянск, Петропавловка - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, сегодня, в 01:30, враг обстрелял Купянск управляемой авиабомбой. В результате удара произошло возгорание 3 квартир в 5-этажном жилом доме в одном подъезде. Также горело еще одно помещение в другом подъезде здания. Жертв и пострадавших не обнаружено, указал председатель ОВА.

22:00 в Волчанске во время обстрела повреждено частное домовладение. Без пострадавших.

15:20 в селе Глушковка Купянского района во время вражеского минометного обстрела погиб один человек, трое мужчин в возрасте 46, 38, 46 получили ранения.

15:09 в с. Вербовка Изюмского района в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета погиб 54-летний мужчина.

В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы, есть погибший и 3 раненых

13:42 в Волчанске в результате вражеского обстрела травмирована 66-летняя женщина и повреждено частное домовладение.

13:20 в пгт Казачья Лопань Дергачевского района в результате вражеского удара повреждено частное домовладение. Без пострадавших.

10:39 в Волчанске во время обстрела повреждены три частных дома. Без пострадавших.

10:14 в Дергачах в результате сброса боеприпаса поврежден автомобиль. Без пострадавших.

Дополнение

За сутки из области эвакуированы 19 детей с семьями.

По словам Синегубова, на сегодня эвакуированы из двух общин 69 детей: Ольховатской - 28; Великобурлукской - 41.

На Харьковщине объявили о принудительной эвакуации детей и их родителей из 18 населенных пунктов Купянщины