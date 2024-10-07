Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

За сутки российские войска нанесли 383 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. 61-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Гуляйполе, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

В течение суток оккупанты нанесли 383 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области, - говорится в сообщении.

Войска рф осуществили 9 авиационных ударов по Новояковлевке, Каменскому, Щербакам, Новодаровке, Полтавке и Левадному.

225 БпЛА различной модификации атаковали Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 61-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Гуляйполе.

8 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

141 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Преображенки и Левадного.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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