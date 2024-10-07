Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  41126 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  153619 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  173099 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  173600 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  168515 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  126219 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  109439 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125201 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124121 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124320 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 04:24  •  926 просмотра

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За сутки российские войска атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрела Гуляйполя ранена 61-летняя женщина, повреждены жилые дома и инфраструктура.

За сутки российские войска нанесли 383 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. 61-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Гуляйполе, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

В течение суток оккупанты нанесли 383 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области,

- говорится в сообщении.
  • Войска рф осуществили 9 авиационных ударов по Новояковлевке, Каменскому,  Щербакам, Новодаровке, Полтавке и Левадному.
  • 225 БпЛА различной модификации атаковали Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 61-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Гуляйполе.
  • 8 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.
  • 141 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Преображенки и Левадного.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Количество желающих эвакуироваться из Запорожья не растет - ОВА1 октября 2024, 06:35 • 14670 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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