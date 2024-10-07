Окупанти впродовж доби 383 рази били по Запоріжжю: поранено одну людину
Київ • УНН
За добу російські війська атакували 13 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілу Гуляйполя поранено 61-річну жінку, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
За добу російські війська завдали 383 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. 61-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Впродовж доби окупанти завдали 383 удари по 13 населених пунктах Запорізької області,
- Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Кам'янському, Щербакам, Новодарівці, Полтавці та Левадному.
- 225 БпЛА різної модифікації атакували Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 61-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе.
- 8 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
- 141 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного.
Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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