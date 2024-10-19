Оккупанты ударили по Запорожью, есть раненый
Киев • УНН
Председатель Запорожской ОВА сообщил о двух ударах российских войск по Запорожью. В результате атаки ранен один человек, повреждены здания, на месте работают коммунальные службы.
Армия рф нанесла два удара по Запорожью, известно об одном раненом. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"россияне нанесли 2 удара по городу. По состоянию на сейчас известно об 1 раненом. Взрывной волной и обломками повреждены здания", - сообщил Федоров.
По его словам, все коммунальные службы уже работают на месте.
В Запорожье прогремели взрывы, ОВА предупреждает об угрозе УАБов19 октября 2024, 15:11 • 4284 просмотра