Оккупанты ударили по Запорожью, есть раненый

Армия рф нанесла два удара по Запорожью, известно об одном раненом. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"россияне нанесли 2 удара по городу. По состоянию на сейчас известно об 1 раненом. Взрывной волной и обломками повреждены здания", - сообщил Федоров.

По его словам, все коммунальные службы уже работают на месте.

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