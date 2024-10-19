Окупанти вдарили по Запоріжжю, є поранений
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА повідомив про два удари російських військ по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранено одну людину, пошкоджено будівлі, на місці працюють комунальні служби.
Армія рф завдала два удари по Запоріжжю, відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"росіяни завдали 2 удари по місту. Станом на зараз відомо про 1 пораненого. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі", - повідомив Федоров.
За його словами, всі комунальні служби вже працюють на місці.
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