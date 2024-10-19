У Запоріжжі пролунали вибухи, ОВА попереджає про загрозу КАБів
Київ • УНН
У Запоріжжі зафіксовано вибухи, про що повідомив голова ОВА Іван Федоров. Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією в напрямку міста.
У Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Вибухи у Запоріжжі", - повідомив Федоров.
Раніше голова Запорізької ОВА попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
У Повітряних силах повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя.
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