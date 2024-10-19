В Запорожье прогремели взрывы, ОВА предупреждает об угрозе УАБов

В Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Взрывы в Запорожье", - сообщил Федоров.

Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по Запорожской области.

В Воздушных силах сообщили о пусках УАБ тактической авиацией в направлении Запорожья.

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