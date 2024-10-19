В Запорожье прогремели взрывы, ОВА предупреждает об угрозе УАБов
Киев • УНН
В Запорожье зафиксированы взрывы, о чем сообщил председатель ОВА Иван Федоров. Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией в направлении города.
В Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Взрывы в Запорожье", - сообщил Федоров.
Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по Запорожской области.
В Воздушных силах сообщили о пусках УАБ тактической авиацией в направлении Запорожья.
Армия рф атаковала Запорожье: ударила по инфраструктуре, трое сотрудников ранены7 октября 2024, 09:22 • 13073 просмотра