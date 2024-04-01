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Оккупанты способны сосредоточиться на одном направлении вероятного наступления в 2024 году - ISW
Российское военное командование может сосредоточить свое прогнозируемое наступление в конце весны/летом 2024 года на западе Донецкой области из-за ограниченности ресурсов, уделяя приоритетное внимание району Авдеевки.
Спикер Джонсон анонсировал вынесение на рассмотрение помощи Украине с "важными нововведениями" после каникул
Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон планирует представить пакет помощи Украине с "важными нововведениями", когда Палата представителей вернется с каникул.
На Закарпатье трое детей отравились угарным газом
Трое детей были госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом в Хусте, Закарпатская область.
В Индии леопард ворвался в дом и ранил пять человек
В индийской столице Дели леопард напал на людей в доме. Его смогли заблокировать в одной из комнат пожарные с помощью местных жителей.
В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр
Почти вся важная энергетическая инфраструктура Харькова была разрушена в результате российских атак. Однако, паники в Харькове нет. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей.
Жена посла Украины в Бразилии заболела лихорадкой Денге
Жена посла Украины в Бразилии и сотрудник посольства с женой заболели лихорадкой Денге - опасной болезнью. Сейчас в Бразилии бушует крупнейшая эпидемия Денге в истории страны, больницы переполнены.
Евлаш о противодействии авиабомбам ФАБ-1500: основная задача заключается в борьбе с их носителями - самолетами
россия начала использовать чрезвычайно мощные авиационные бомбы ФАБ-1500, что требует от Украины сосредоточиться на борьбе с авианосцами Су-34 и Су-35, которые разворачивают эти бомбы.
В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк
Новый грузовой рейс из Ирана с компонентами для беспилотников-камикадзе типа Shahed недавно прибыл в москву, что свидетельствует о продолжении производства и использования россией иранских беспилотников для нападения на Украину.
Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА
Двое мужчин погибли в результате российского ракетного удара по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году
Двухлетнего мальчика, который пропал в 2023 году во французских Альпах, нашли мертвым, его кости нашли вблизи горной деревни после 9-месячных поисков.