Оккупанты способны сосредоточиться на одном направлении вероятного наступления в 2024 году - ISW

Российское военное командование отдаст предпочтение одному оперативному направлению, возможно на западе Донецкой области, считают аналитики Института изучения войны. В новом анализе ISW, также упоминается внимание ВС РФ к оси Харьков-Луганск и районам вблизи Бахмута и Авдеевки, - в этих направлениях российская армия накапливает личный состав и технику, впрочем российские силы ограничены в планировании, говорится в отчете, передает УНН.

Российское командование может считать район Авдеевки в Донецкой области своим приоритетом. Готовность российского военного командования привлечь к наступлению под Авдеевкой батальон танков указывает на то, что это наступление является приоритетным. Российское командование может сосредоточить свою прогнозируемую наступательную операцию в конце весны/летом 2024 года на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе - говорится в публикации ISW.

В Институте изучения войны отметили со ссылкой на украинских официальных лиц, что российские войска накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганской оси, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области.

Согласно выводам ISW, - "российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении за один раз из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования".

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), руководитель кремля будет пытаться использовать заявленные "рекордные" показатели на выборах президента рф, чтобы создать информационные условия для оправдания длительного конфликта и длительной оккупации части Украины

Также УНН сообщал, что российские власти усилят риторику о якобы западных и украинских "террористических угрозах", чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине после нападения на "Крокус Сити Холл".