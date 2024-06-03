Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук
Киев • УНН
россияне продолжают использовать украинские порты в Азовском море для экспорта награбленного украинского зерна и металла.
россияне продолжают использовать порты в Азовском море, чтобы вывозить награбленное в Украине. В частности, оккупанты воруют украинское зерно и металл. Об этом во время брифинга заявил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
Там они продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное. Как это ни странно, они до сих пор находят, что оттуда вывезти. (...). Как вы видите, Азовское море по факту сейчас является внутренним морем из-за того, что они оккупировали все побережье. И поэтому они используют его в своих интересах по своему усмотрению. В них основная цель-это вывоз нашего зерна, металла и использование в своих интересах этой акватории,
Напомним
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Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук
россияне продолжают использовать украинские порты в Азовском море для экспорта награбленного украинского зерна и металла.
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