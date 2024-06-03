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Окупанти продовжують використовувати азовські порти України, щоб вивозити награбоване - Плетенчук

Київ • УНН

 • 56529 перегляди

росіяни продовжують використовувати українські порти в Азовському морі для експорту награбованого українського збіжжя і металу.

росіяни продовжують використовувати порти в Азовському морі, щоб вивозити награбоване в Україні. Зокрема, окупанти крадуть українське збіжжя та метал. Про це під час брифінгу заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає УНН.

Там вони продовжують використовувати азовські порти України, щоб вивозити награбоване. Як це не дивно, вони досі знаходять, що звідти вивезти. (...). Як ви бачите, Азовське море по факту зараз є внутрішнім морем через те, що вони окупували все узбережжя. І тому вони використовують його у своїх інтересах, як вважають за потрібне. У них основна мета - це вивіз нашого збіжжя, металу та використання у своїх інтересах цієї акваторії,

- сказав Плетенчук.

Нагадаємо

У Чорному ситуація залишається стабільною, ворожих кораблів там не спостерігається. Проте сьогодні зранку в морі був помічений один дизель-електричний підводний човен "варшавянка", який є носієм крилатих ракет. Однак, він був "порожній".

Павло Башинський

Павло Башинський

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