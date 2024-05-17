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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
novgorod-severskiiНовгород-Северский
chernigovЧернигов
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

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15 мая 2024, 10:23  •  135520 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

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15 мая 2024, 08:08  •  140124 просмотра

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

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11 мая 2024, 08:40  •  426034 просмотра

Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов

российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области, зафиксировано 146 взрывов. Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Война •   •  6998 просмотра
Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов

В Киеве демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви

На территории Национального музея истории Украины в Киеве демонтировали незаконное культовое сооружение - "церковь-МАФ", выполняя решение суда о ликвидации самовольного строительства.

Общество •   •  6075 просмотра
В Киеве демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви

Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома

российские войска обстреляли жилые кварталы в центральном районе Херсона, повредив частные дома, к счастью обошлось без жертв.

Война •   •  7055 просмотра
Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома

Даже несмотря на увеличенное налогообложение банки заработали 40,5 млрд грн в 2024 году: кто больше всех

В первом квартале 2024 года украинские банки получили чистую прибыль в размере 40,5 млрд грн после налогообложения, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на повышение ставки налога с 18% до 25%.

Экономика •   •  6582 просмотра
Даже несмотря на увеличенное налогообложение банки заработали 40,5 млрд грн в 2024 году: кто больше всех

Войска рф обстреляли из танка Невское на Луганщине, разрушено шесть домов - ОВА

российские войска обстреляли из танка село Невское в Луганской области, разрушив шесть домов, восстановление жилья в Лисичанске ведется за собственные средства жителей, а новые инвесторы не выплачивают уволенным шахтерам в "лнр" деньги, которые им задолжали.

Война •   •  7635 просмотра
Войска рф обстреляли из танка Невское на Луганщине, разрушено шесть домов - ОВА

С 19:00 могут выключать свет в Киеве и области - ДТЭК

ДТЭК предупредил потребителей в нескольких регионах, что стабилизационные отключения будут применяться с 19:00, но до этого времени отключений электроэнергии не должно быть.

Общество •   •  6968 просмотра
С 19:00 могут выключать свет в Киеве и области - ДТЭК

В Одесской области предотвратили попытку диверсантов поджечь железнодорожный объект

Диверсанты пытались взорвать железнодорожный объект в Одесской области, но им помешала дежурная по переезду, которая потушила пожар в релейном шкафу.

Война •   •  7113 просмотра
В Одесской области предотвратили попытку диверсантов поджечь железнодорожный объект

В новороссийске в рф дроны поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала - росСМИ

В новороссийске, россия, БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы, 2 терминала.

Война •   •  7690 просмотра
В новороссийске в рф дроны поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала - росСМИ

Федоров дал советы, как позаботиться об интернете на время отключений света

Вице-премьер-министр Михаил Федоров дал советы по обеспечению стабильного доступа к интернету во время отключения электроэнергии.

Общество •   •  6918 просмотра
Федоров дал советы, как позаботиться об интернете на время отключений света

Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов

Спутниковые снимки показывают значительные повреждения аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму после недавних ракетных ударов. В частности можно увидеть уничтоженные самолеты и сгоревший склад горючего.

Война •   •  17027 просмотра
Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов