Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов

В течение суток российские войска нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 146 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская община: 16 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Михальчина Слобода.

Семеновская община: 33 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Логи, Лесковщина и Леоновка.

Сновская громада: 42 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии, минометов 120 мм и АГС) в направлении н.п. Клюсы, Елино и Хреновка.

Городнянская община: 55 взрывов (приходы, вероятно ствольной и реактивной артиллерии, минометов и FPV-дронов,) в направлении н.п. Гасичевка, Сеньковка и Полесье.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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