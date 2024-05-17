Окупанти завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівщини, зафіксовано 146 вибухів
Київ • УНН
російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області, зафіксовано 146 вибухів. Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 146 вибухів. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.
російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,
Деталі
Новгород-Сіверська громада: 16 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Михальчина Слобода.
Семенівська громада: 33 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Логи, Лісківщина та Леонівка.
Сновська громада: 42 вибухи (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, мінометів 120 мм та АГС) в напрямку н.п. Клюси, Єліне та Хрінівка.
Городняська громада: 55 вибухів (приходи, ймовірно ствольної та реактивної артилерії, мінометів та FPV-дронів,) в напрямку н.п. Гасичівка, Сеньківка та Полісся.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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