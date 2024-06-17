Оккупанты нанесли 347 ударов по Запорожской области в течение последних суток, задев 8 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, в пределах суток враг нанес авиационный удар по Чаровному.

Кроме того, в результате вражеских действий 169 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также было зафиксировано 5 обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов, которые нацелились на Роботино, Малую Токмачку и Новоандреевку.

В общем 172 артобстрела были направлены на территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Варваровки.

Добавим

За сутки было зарегистрировано 3 сообщения о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

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