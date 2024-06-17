За минувшие сутки оккупанты совершили 347 обстрелов 8 населенных пунктов Запорожской области, в частности авиаудар, 169 атак беспилотников и 172 артиллерийских обстрела, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.
Оккупанты нанесли 347 ударов по Запорожской области в течение последних суток, задев 8 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, в пределах суток враг нанес авиационный удар по Чаровному.
Кроме того, в результате вражеских действий 169 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
Также было зафиксировано 5 обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов, которые нацелились на Роботино, Малую Токмачку и Новоандреевку.
В общем 172 артобстрела были направлены на территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Варваровки.
Добавим
За сутки было зарегистрировано 3 сообщения о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.
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