Окупанти нанесли 347 ударів по Запорізькій області за добу: без жертв
Київ • УНН
За минулу добу окупанти здійснили 347 обстрілів 8 населених пунктів Запорізької області, зокрема авіаудар, 169 атак безпілотників та 172 артилерійські обстріли, в результаті яких було зруйновано житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.
Окупанти нанесли 347 ударів по Запорізькій області протягом останньої доби, зачепивши 8 населених пунктів. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За інформацією, у межах доби ворог наніс авіаційний удар по Чарівному.
Крім того, у результаті ворожих дій 169 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
Також було зафіксовано 5 обстрілів з ракетно-артилерійських комплексів, які націлилися на Роботине, Малу Токмачку та Новоандріївку.
Загалом 172 артобстріли були спрямовані на території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Варварівки.
Додамо
За добу було зареєстровано 3 повідомлення щодо руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.
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