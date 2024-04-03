Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

Населенные пункты Донецкой области подверглись более 1600 обстрелов со стороны российской армии, под ударом оказались 7 населенных пунктов и 34 гражданских объекта. Полиция Донетчины подтвердила ранения трех мирных жителей Донетчины, в результате российского обстрела, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки полиция Донетчины зафиксировала 1666 обстрелов. Под ударом находились 7 населенных пунктов: города Константиновка, Николаевка, Торецк, поселок Очеретино, села Дачное, Калиновое, Пискуновка.

Ранения получили трое гражданских в Николаевке, по которой ссс рф нанесли авиаудар 4-мя бомбами - универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами (УМПБ Д-30 СМ).

Согласно официальной информации, в результате атаки захватчиков повреждены 34 гражданских объекта. Среди них: 19 жилых домов, админздание, дворец культуры, остановка общественного транспорта, автомобили, газопровод.

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Отдельно отмечается, что на Торецк оккупанты забросили управляемую авиабомбу "КАБ-250": повреждены 6 частных домов и учреждение культуры.

По Калиново враг выпустил один "КАБ-250", - повреждены 5 домов и автомобиль.

В результате обстрелов в Очеретино полностью разрушен частный дом и повреждена двухэтажка.

Полиция Донецкой области также сообщает, что в ночь на 3 апреля, российские войска попали по Селидовому 5-ю ракетами - предварительно, "С-300". Повреждены по меньшей мере 12 многоквартирных и 8 частных домов, 6 админзданий, предприятие, 5 частных гаражей. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним,

Ночью и утром россияне 5 раз обстреляли Сумскую область, атакуя гражданскую инфраструктуру авиабомбами, вызвав 23 взрыва.

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