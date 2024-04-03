россияне ночью ударили двумя ракетами по Боровой на Харьковщине: прокуратура показала последствия

Армия рф в ночь на 3 апреля нанесла удар, предварительно, двумя ракетами "Гром Е-1" по поселку Боровая Харьковской области. Повреждено учебное заведение и школьные гаражи. Последствия атаки показала Харьковская областная прокуратура в Telegram, передает УНН.

По данным следствия, 3 апреля примерно в 3:20 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по поселку Боровая Изюмского района. По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту двумя ракетами "Гром Е-1" - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в результате атаки повреждены учебное заведение и школьные гаражи.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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