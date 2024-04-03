По Харьковской области ночью враг бил КАБами, повреждено учебное заведение - ОВА

В Харьковской области ночью российские войска сбросили КАБы на Купянск и Боровую, за минувшие сутки авиаударам подверглись еще два населенных пункта, из-за вражеских обстрелов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть обесточивания. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и др. Авиаударам подверглись н.п. Синьковка, Липцы. В частности:

▪️ 3 апреля 03:29 в результате обстрела КАБ города Купянск повреждены гаражи в гаражном кооперативе и частный дом. Информация о пострадавших не поступала. Повторный обстрел в 3:32. Также без разрушений и пострадавших.

▪️ 3 апреля 03:25 поселок Боровая Изюмского района. В результате вражеского обстрела КАБ повреждено здание образовательного учреждения и гаражи. Информация о пострадавших не поступала.

▪️ 23:17 в результате обстрела КАБ села Кучеровка Купянского района повреждены 2 частных дома. Без пострадавших.

▪️ 17:00 в результате вражеского артобстрела села Новоосиново Купянского района поврежден частный дом. На месте удара погиб 58-летний мужчина, а в больнице, в результате полученных ранений, погиб его 11-летний сын.

▪️ 14:30 российские оккупанты артиллерией обстреляли село Ивашки Богодуховского района. В результате 12 ударов уничтожено пять жилых домов. Отсутствует энергоснабжение. Без жертв.

▪️ 13:33 попадание по территории села Глушковка Купянского района. Без разрушений и пострадавших. Повторный обстрел в 14:33.

▪️ 2 апреля 08:00 село Липцы Харьковского района. В результате обстрела был разрушен склад-магазин и повреждено помещение учреждения. Также был поврежден частный жилой дом и магазин напротив. Без пострадавших.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе н.п. Синьковка", - указал Синегубов.

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