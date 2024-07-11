ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП

Офис генерального прокурора обязан вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по заявлению судьи о давлении на него и вмешательстве в его деятельность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший член Высшего совета правосудия Андрей Бойко.

Детали

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ. Судья Циктич сообщил УНН, что Офис Генпрокурора отказался открывать уголовное производство по его заявлению.

Когда есть обращение судьи - они (ОГП - ред.) обязаны хотя бы внести сведения в реестр досудебного расследования (ЕРДР - ред.) и начать досудебное расследование всех обстоятельств, связанных с влиянием на судью, то есть вмешательством в осуществление правосудия. Что значит для них недостаточно оснований? Я не знаю характера дела, обращения судьи, но если такое обращение есть - то наверняка был кто-то, кто на него влиял. И этого уже достаточно, если есть факт влияния на судью с целью осуществления правосудия - отметил Бойко.

По его словам, если Офис генпрокурора занял такую позицию и отказался открывать уголовное производство, то при таких обстоятельствах должна быть очень активная позиция Высшего совета правосудия.

ВСП должен был бы защитить интересы судьи, поскольку речь идет о судейской независимости. И собственно в соответствии с законом именно ВСП должен принять все меры, чтобы гарантировать судейскую неприкосновенность и независимость - подчеркнул Бойко.

Напомним

Ранее президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.