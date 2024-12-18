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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Официальной информации нет": Зеленский опроверг слухи о помощи сирийским повстанцам со стороны Украины

"Официальной информации нет": Зеленский опроверг слухи о помощи сирийским повстанцам со стороны Украины

Киев  •  УНН

 • 3589 просмотра

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Президент Украины опроверг информацию о поддержке сирийских повстанцев дронами и операторами. Зеленский отметил, что Украина готовит только гуманитарную помощь Сирии в виде продовольствия.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о поддержке Украиной сирийских повстанцев, отметив, что Украина сосредоточена на гуманитарной помощи. Об этом он заявил во время интервью французскому изданию Le Parisien, передает УНН

На вопрос журналиста, действительно ли Украина помогала сирийским повстанцам Зеленский ответил:

"Нет, нет такой официальной информации. Мы говорим о гуманитарном треке. Мы действительно готовы помочь населению Сирии с мукой, пшеницей, кукурузой, маслом. Мы готовим гуманитарную помощь".

Напомним

По данным The Washington Post, украинская разведка предоставила сирийским повстанцам около 150 дронов и 20 операторов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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