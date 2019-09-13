Один украинец победил в первом раунде Кубка мира по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Закончился первый раунд Кубка мира ФИДЕ, в котором стартовали 128 шахматистов, в том числе двое украинцев - Руслан Пономарев и Антон Коробов. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины, передает УНН.
После поражения белыми в первой партии, во второй Руслан Пономарев не смог взять реванш и, таким образом, выбыл из соревнований.
Зато Антон Коробов после двух ничьих в основных партиях на тай-брейке проиграл первую партию, но благодаря победе в следующих трех вышел во второй круг, где сыграет с шахматистом из Вьетнама Ле Куанг Льемом.
Напомним, что двое украинцев стали вице-чемпионами мира по шахматам.