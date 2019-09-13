Один українець переміг у першому раунді Кубку світу з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Закінчився перший раунд Кубку світу ФІДЕ, в якому стартували 128 шахістів, у тому числі двоє українців - Руслан Пономарьов та Антон Коробов. Про це інформує Федерація шахів України, передає УНН.
Після поразки білими у першій партії, у другій Руслан Пономарьов не зміг взяти реванш і, таким чином, вибув із змагань.
Натомість Антон Коробов після двох нічиїх в основних партіях на тай-брейку програв першу партію, але завдяки перемозі у наступних трьох вийшов до другого кола, де зіграє з шахістом із В'єтнаму Ле Куанг Льємом.
Нагадаємо, що двоє українців стали віце-чемпіонами світу з шахів.