Обстреливали позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Часового Яра: сообщено о подозрениях трем предателям

Служба безопасности задокументировала преступления еще трех предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения россии фигуранты находились на временно оккупированных территориях Украины и добровольно вступили в армию рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Украинские защитники взяли их в плен во время боев вблизи Авдеевки и Часового Яра в марте этого года. Сейчас предатели находятся под стражей, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что среди них - житель Макеевки, который в сентябре 2022 года добровольно "мобилизовался" в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил РФ. Там его зачислили на должность гранатометчика. Фигурант занимался обустройством огневых позиций рашистов вблизи поселка Невельское Покровского района.

Другой предатель в конце февраля 2022 года прибыл в оккупационный "военкомат" во временно захваченном Алчевске Луганской области и "записался" в ряды российских войск. Тогда его зачислили в 4-ю отдельную мотострелковую бригаду рф и отправили на передовую. Сначала - в район Кременной, а впоследствии - под Бахмут. Оттуда его направили в поселок Ивановское для штурма позиций ВСУ вблизи Часового Яра.

Еще один фигурант присоединился в ряды агрессора в июне 2022 года во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области. Находясь в составе оккупационной группировки "Шторм-Z", он обустраивал укрепрайоны рашистов вблизи Соледара.

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (предоставление незаконным вооруженным или военизированным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним

Четыре предателя, которые воевали против украинских войск на востоке и юге Украины в составе российских оккупационных группировок, были приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.