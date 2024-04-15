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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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12 апреля 2024, 09:57  •  201629 просмотра

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Обстреливали позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Часового Яра: сообщено о подозрениях трем предателям

Трех предателей, которые добровольно вступили в российскую армию после полномасштабного вторжения рф в Украину и воевали против украинских войск под Авдеевкой и Часовым Яром, задержали и объявили им о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Война •   •  9260 просмотра
Обстреливали позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Часового Яра: сообщено о подозрениях трем предателям

Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ

В Кропивницком, Украина, прогремели взрывы во время объявления воздушной тревоги, жителей призвали сохранять спокойствие и не публиковать фото или видео инцидента в социальных сетях.

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Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ

В агробизнесе МХП появилось новое направление - овощеводство

В агробизнесе МХП появилось новое направление.

Новости Бизнеса •   •  5402 просмотра
В агробизнесе МХП появилось новое направление - овощеводство

Норвегия передаст Украине модернизированные самолеты F-16 с более дальними ударными возможностями - глава МИД Норвегии

Норвегия предоставит Украине значительное количество модернизированных истребителей F-16 с обновленным вооружением и большей дальностью полета для усиления способности Украины наносить удары в тылу врага.

Война •   •  10048 просмотра
Норвегия передаст Украине модернизированные самолеты F-16 с более дальними ударными возможностями - глава МИД Норвегии

В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп предстает перед судом в историческом уголовном деле о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых, ему грозит потенциальное осуждение как преступнику накануне президентских выборов 2024 года.

Новости Мира •   •  9869 просмотра
В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной

россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины, предлагая финансовые стимулы, такие как ежемесячная зарплата в размере около 2000 долларов, премии, российские паспорта и другие льготы.

Война •   •  10210 просмотра
За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной

Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы

Польша получила первую крупную сумму в 6,3 миллиарда евро из фонда ЕС, ранее заблокированную из-за спора о верховенстве права, после того, как новое коалиционное правительство начало решать спор, связанный с усилением независимости польской судебной системы.

Экономика •   •  10751 просмотра
Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы

В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий призвал ввести санкции не только против россии, но и против стран, которые поддерживают вооруженную агрессию россии против Украины.

Война •   •  10775 просмотра
В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле

Британские военные не будут сбивать беспилотники-камикадзе над Украиной, чтобы избежать прямой эскалации конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

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В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

В оккупированном Джанкое, Крым, произошли взрывы, а движение на Крымском мосту дважды перекрывалось.

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В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли