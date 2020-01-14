NYT про новое видео из Ирана: в украинский самолет могли попасть две ракеты

На кадрах видно, как, вероятно, по самолету сначала запустили одну ракету, а спустя примерно 30 секунд — еще одну.

The New York Times сообщает, что ракеты были запущены с иранского военного объекта на расстоянии около 13 километров от самолета. С видео видно, что ни один снаряд не сбил сразу самолет. После попадания, вероятно, второй ракеты самолет продержался в воздухе около минуты, после чего загорелся и начал падать.

Представитель судебной власти Ирана Голям-Хосейн Эсмаили сообщил, что около 30 человек были арестованы в ходе акций протеста с 11 января, когда тысячи демонстрантов вышли на улицы в Тегеране и нескольких других городах, чтобы выразить возмущение авиакатастрофе. Протесты 14 января продолжились в университетах Тегерана, сообщается о столкновениях между студентами и военными.

Иран пригласил Украину и Канаду принять участие в расследовании авиакатастрофы. Во вторник группа канадских экспертов посетила место, где разбился самолет, сообщило иранское информационное агентство ISNA.

Также государственное телевидение Ирана показало кадры, как авиационные эксперты из Ирана, Украины и Канады провели 14 января в Тегеране совещание по расследованию катастрофы.

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16 января в Лондоне состоится заседание группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе.

Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании “Международные авиалинии Украины” рейса PS752 из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших — граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).

Утром 11 января в Иране после нескольких дней возражений официально признали, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

14 января официальный Тегеран сообщил, что из-за катастрофы самолета были арестованы “некоторые лица”. В тот же день иранский президент Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбивания украинского пассажирского самолета.