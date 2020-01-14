NYT про нове відео з Ірану: в український літак могли влучити дві ракети

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. В збитий український пасажирський авіалайнер після зльоту з аеропорту Тегерана 8 січня могли влучити дві ракети. З такою думкою виступило американське видання The New York Times, яке 14 січня опублікувало новий відеозапис з камери відеоспостереження, інформує УНН.

На кадрах видно, як, імовірно, по літаку спершу запустили одну ракету, а через приблизно 30 секунд — ще одну.

The New York Times повідомляє, що ракети були запущені з іранського військового об’єкта на відстані близько 13 кілометрів від літака. З відео видно, що жоден снаряд не збив одразу літак. Після потрапляння, ймовірно, другої ракети літак протримався у повітрі близько хвилини, після чого загорівся і почав падати.

Представник судової влади Ірану Голям-Хосейн Есмаїлі повідомив, що близько 30 осіб були заарештовані в перебігу акцій протесту з 11 січня, коли тисячі демонстрантів вийшли на вулиці в Тегерані і декількох інших містах, щоб висловити обурення через авіакатастрофу. Протести 14 січня продовжилися в університетах Тегерана, повідомляється про сутички між студентами і військовими.

Іран запросив Україну та Канаду взяти участь в розслідуванні авіакатастрофи. У вівторок група канадських експертів відвідала місце, де розбився літак, повідомило іранське інформаційне агентство ISNA.

Також державне телебачення Ірану показало кадри, як авіаційні експерти з Ірану, України та Канади провели 14 січня в Тегерані нараду з розслідування катастрофи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ могла порушити міжнародні санкції, продавши Ірану ракетну систему, що збила літак МАУ — Єльченко

16 січня у Лондоні відбудеться засідання групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих — громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

14 січня офіційний Тегеран повідомив, що через катастрофу літака були заарештовані “деякі особи”. Пізніше того ж дня іранський президент Хасан Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака.

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