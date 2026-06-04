Новым механизмом для военных в СЗЧ воспользовались 1,7 тыс. желающих - ГБР

Новым механизмом для военнослужащих в СОЧ, заработавшим в мае, за первый месяц воспользовались более 1,7 тысячи военных, их представителей и других, сообщили в ГБР в четверг, пишет УНН.

ГБР сообщило, что работает над тем, чтобы военнослужащие, готовые восстановить свой статус, могли быстро и без лишних препятствий вернуться в строй.

Для этого в бюро внедрили внутренний механизм, который позволяет следователям оперативно выполнять весь комплекс процессуальных действий по подготовке к закрытию уголовного производства по ст. 407 УК (Самовольное оставление части или места службы) и ст. 408 (Дезертирство).

Этот алгоритм позволяет военным, которые под давлением обстоятельств ушли в СОЧ, быстро пройти все организационные этапы и как можно оперативнее вернуться к побратимам, указали в ГБР.

Механизм начал действовать только в мае этого года. Но уже за первый месяц им воспользовались более 1,7 тысячи военнослужащих, их представителей и т.д. Большинство обращений поступали на телефонную горячую линию, по почте или через соответствующую форму обращений на сайте ГБР. Все обращения, поступившие в Бюро, уже находятся на разных стадиях обработки