Новые ограничения НБУ на переводы по картам не коснутся 98% украинцев - Пышный

Карточные ограничения не коснутся 98% украинцев, а сумму в 100 тысяч гривен, можно изменить в банке, при условии наличия определенных документов. Также такие переводы не будут касаться IBAN. Об этом рассказал Председатель Национального банка Андрей Пышный в эфире телемарафона, передает УНН.

По его словам, речь идет об установлении определенных регуляторных требований и рамок для проведения P2P переводов. Нацбанк проанализировал 7 крупных банков, которые охватывают 91% всей эмиссии карт.

По результатам нашего анализа, те омбежения, которые Нацбанк считает целесообразным обсудить, предусматривают ежемесячные ограничения до 30 переводов P2P - это не коснется 98% украинских граждан и клиентов банков - говорит Пышный.

Он отмечает, что следующее ограничение, которое Нацбанк предлагает внести, - это ограничение общей суммы переводов до 100 тысяч в месяц.

"Такое ограничение не затронет 95% украинцев", - отмечает глава Нацбанка.

По его словам, если у клиента возникнет потребность увеличения денежного лимита, то он может ее обосновать перед банком, за счет того, что у него есть соответствующие документы о доходах.

"Если ваш профиль, как клиента банка дает возможность и требует осуществлять большее количество переводов, банк... может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты", - добавил Пышный.

Он отметил, что будут ограничиваться исключительно выходные операции.

"Все что будет работать на зачисление карты, ограничению подлежать не будет. Никакие операции с применением IBAN ограничиваться не будут, ни по количеству, ни по сумме", - сказал Пышный.

Напомним

Новое решение Национального банка Украины, об ограничении карточных переводов и лимита в 100 000 гривен, никоим образом не коснется волонтеров. Если же возникнут определенные проблемы, то регулятор будет обсуждать с волонтерами все аспекты и внесет правки.