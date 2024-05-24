Новые ограничения НБУ на переводы по картам не коснутся 98% украинцев - Пышный
Киев • УНН
Национальный банк Украины планирует ограничить количество ежемесячных переводов с P2P-карт до 30 и общей суммой до 100 000 гривен, но эти ограничения не коснутся 98% украинцев, а лимиты можно будет увеличить, предоставив в банк документы о доходах.
Карточные ограничения не коснутся 98% украинцев, а сумму в 100 тысяч гривен, можно изменить в банке, при условии наличия определенных документов. Также такие переводы не будут касаться IBAN. Об этом рассказал Председатель Национального банка Андрей Пышный в эфире телемарафона, передает УНН.
По его словам, речь идет об установлении определенных регуляторных требований и рамок для проведения P2P переводов. Нацбанк проанализировал 7 крупных банков, которые охватывают 91% всей эмиссии карт.
По результатам нашего анализа, те омбежения, которые Нацбанк считает целесообразным обсудить, предусматривают ежемесячные ограничения до 30 переводов P2P - это не коснется 98% украинских граждан и клиентов банков
Он отмечает, что следующее ограничение, которое Нацбанк предлагает внести, - это ограничение общей суммы переводов до 100 тысяч в месяц.
"Такое ограничение не затронет 95% украинцев", - отмечает глава Нацбанка.
По его словам, если у клиента возникнет потребность увеличения денежного лимита, то он может ее обосновать перед банком, за счет того, что у него есть соответствующие документы о доходах.
"Если ваш профиль, как клиента банка дает возможность и требует осуществлять большее количество переводов, банк... может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты", - добавил Пышный.
Он отметил, что будут ограничиваться исключительно выходные операции.
"Все что будет работать на зачисление карты, ограничению подлежать не будет. Никакие операции с применением IBAN ограничиваться не будут, ни по количеству, ни по сумме", - сказал Пышный.
Напомним
Новое решение Национального банка Украины, об ограничении карточных переводов и лимита в 100 000 гривен, никоим образом не коснется волонтеров. Если же возникнут определенные проблемы, то регулятор будет обсуждать с волонтерами все аспекты и внесет правки.
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