Нові обмеження НБУ на перекази за картками не торкнуться 98% українців - Пишний
Київ • УНН
Національний банк України планує обмежити кількість щомісячних переказів з P2P-карток до 30 і загальною сумою до 100 000 гривень, але ці обмеження не торкнуться 98% українців, а ліміти можна буде збільшити, надавши в банк документи про доходи.
Карткові обмеження не торкнуться 98% українців, а суму у 100 тисяч гривень, можна змінити в банку, за умови наявності певних документів. Також такі перекази не стосуватимуться IBAN. Про це розповів Голова Національного банку Андрій Пишний в ефірі телемарафону, передає УНН.
За його словами, мова йде про встановлення певних регуляторних вимог і рамок для проведення P2P переказів. Нацбанк проаналізував 7 великих банків, які охоплюють 91% всієї емісії карток.
За результатами нашого аналізу, ті омбеження, які Нацбанк вбачає за доцільне обговорити, передбачають щомісячні обмеження до 30 переказів P2P - це не торкнеться 98% українських громадян і клієнтів банків
Він зазначає, що наступне обмеження, яке Нацбанк пропонує внести, - це обмеження загальної суми переказів до 100 тисяч на місяць.
"Таке обмеження не зачепить 95% українців", - зазначає голова Нацбанку.
За його словами, якщо у клієнта виникне потреба збільшення грошового ліміту, то він може її обґрунтувати перед банком, за рахунок того, що у нбого є відповідні документи про доходи.
"Якщо ваш профіль, як клієнта банку дає можливість та вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк... може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти", - додав Пишний.
Він зазначив, що будуть обмежуватись виключно вихідні операції.
"Все що працюватиме на зарахування картки, обмеженню підлягати не буде. Жодні операції із застосуванням IBAN обмежуватися не будуть, ні по кількості, ні по сумі" - сказав Пишний.
Нагадаємо
Нове рішення Національного банку України, щодо обмеження карткових переказів та ліміту у 100 000 гривень, жодним чином не торкнеться волонтерів. Якщо ж виникнуть певні проблеми, то регулятор обговорюватиме з волонтерами усі аспекти та внесе правки.