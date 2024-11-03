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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 113540 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 128186 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 129993 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Новая немецкая партия пытается изменить курс поддержки Украины в восточных землях

Новая немецкая партия пытается изменить курс поддержки Украины в восточных землях

Киев  •  УНН

09:22 • 6794 просмотра

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Левая популистская партия Германии требует от основных партий прекратить вооружение Украины в обмен на помощь в управлении восточными землями. Это вызывает напряженность в федеральной коалиции и может подорвать проукраинский консенсус.

Новая левая популистская партия Германии намерена требовать от основных партий, чтобы их региональные чиновники присоединились к призывам прекратить вооружать Украину за помощь в управлении тремя восточными землями. Такие уступки рискуют подорвать проукраинский консенсус в Германии, которая является вторым крупнейшим военным сторонником Киева в борьбе с агрессией рф. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет Reuters, эти уступки также усиливают напряженность в трехсторонней федеральной коалиции канцлера Олафа Шольца. 

Созданный в январе Альянс Сары Вагенкгенх (АСВ) - единственная партия, которая выступает против вооружения Украины, кроме крайне правой AfD, которую считают "изгоем", поскольку другие партии отказываются с ней сотрудничать.

Сентябрьские успехи BSW на выборах в землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония делают ее практически незаменимым партнером для основных партий, стремящихся создать там коалиции.

Новый генсек правящей партии Германии видит друга Путина в рядах своей политсилы30 октября 2024, 10:11 • 15336 просмотров

Как отмечается, на этой неделе бранденбургское отделение социал-демократов Шольца (СДПГ) одобрило совместное заявление с АСВ, в котором говорилось следующее: "Война не будет закончена дальнейшими поставками оружия".

Текст, в котором также критикуется возможное размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, вызвал возмущение в Берлине и недовольство некоторых членов СДПГ.

Агнешка Брюггер, старший депутат от "Зеленых" - младшего партнера в правительстве Шольца - обвинила СДПГ в том, что та покорно подчиняется "циничному и популистскому курсу" АСВ.

"Тот, кто говорит о мире, но при этом прекращает поддержку Украины, не хочет настоящего мира", - сказала она агентству Reuters. "Такая политика поставит под угрозу безопасность нашей страны и наших союзников".

Шольц объяснил, почему Украина пока не может стать членом НАТО24 октября 2024, 18:38 • 42143 просмотра

Мэр Мюнхена от СДПГ Дитер Райтер заявил, что формулировки партии Бранденбурга "неприемлемы".

Хотя правительства земель Германии не имеют прямого влияния на внешнюю политику, позиция АСВ проявилась в тот момент, когда, согласно некоторым опросам, общественное мнение уже охладело к поддержке Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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