Новая левая популистская партия Германии намерена требовать от основных партий, чтобы их региональные чиновники присоединились к призывам прекратить вооружать Украину за помощь в управлении тремя восточными землями. Такие уступки рискуют подорвать проукраинский консенсус в Германии, которая является вторым крупнейшим военным сторонником Киева в борьбе с агрессией рф. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет Reuters, эти уступки также усиливают напряженность в трехсторонней федеральной коалиции канцлера Олафа Шольца.

Созданный в январе Альянс Сары Вагенкгенх (АСВ) - единственная партия, которая выступает против вооружения Украины, кроме крайне правой AfD, которую считают "изгоем", поскольку другие партии отказываются с ней сотрудничать.

Сентябрьские успехи BSW на выборах в землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония делают ее практически незаменимым партнером для основных партий, стремящихся создать там коалиции.

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Как отмечается, на этой неделе бранденбургское отделение социал-демократов Шольца (СДПГ) одобрило совместное заявление с АСВ, в котором говорилось следующее: "Война не будет закончена дальнейшими поставками оружия".

Текст, в котором также критикуется возможное размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, вызвал возмущение в Берлине и недовольство некоторых членов СДПГ.

Агнешка Брюггер, старший депутат от "Зеленых" - младшего партнера в правительстве Шольца - обвинила СДПГ в том, что та покорно подчиняется "циничному и популистскому курсу" АСВ.

"Тот, кто говорит о мире, но при этом прекращает поддержку Украины, не хочет настоящего мира", - сказала она агентству Reuters. "Такая политика поставит под угрозу безопасность нашей страны и наших союзников".

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Мэр Мюнхена от СДПГ Дитер Райтер заявил, что формулировки партии Бранденбурга "неприемлемы".

Хотя правительства земель Германии не имеют прямого влияния на внешнюю политику, позиция АСВ проявилась в тот момент, когда, согласно некоторым опросам, общественное мнение уже охладело к поддержке Украины.