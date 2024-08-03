Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует уволить главу Минобороны Йоава Галанта, начальника штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви и руководителя контрразведывательной спецслужбы ШАБАК Ронена Бара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

О возможных кадровых решениях рассказала, ссылаясь на источники среди близких соратников премьер-министра Нетаньяху, репортер Walla News Тал Шалев в главной вечерней программе новостей общественного вещателя Kan.

Шалев отметила, что увольнение министра обороны Йоава Галанта - "это вопрос не в том, если, а в том, когда".

По ее словам, Нетаньяху хотел уволить Галанта, когда он вернется из США, но запланированное увольнение было задержано из-за смертоносной атаки "Хезболлы" на Мадждал-Шамс и убийства на этой неделе лидера ХАМАС и лидера военного крыла "Хезболлы".

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Шалев добавила, что в окружении Нетаньяху есть источники, которые говорят, что после замены Галанта премьер-министр планирует уволить начальника штаба ЦАХАЛ Герци Халеви и руководителя Shin Bet (ШАБАК) Ронена Бара.

По ее словам, целью их увольнений было бы устранение оппозиции к его ведению переговоров по возвращению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Нетаньяху, по словам Шалев, хочет поставить на их места чиновников, которые будут зависеть от него и выполнять его указания.

Потенциальным кандидатом на должность министра обороны называют оппозиционного лидера "Новой надежды" Гидеона Саара, но Шалев говорит, что некоторые соратники Нетаньяху имеют предостережения относительно Саара - бывшего члена партии "Ликуд". Также, по ее словам, ведутся разговоры о возможной общей перестановке в кабинете министров, чтобы создать впечатление, что премьер-министр не просто увольняет Галанта.

Дополнение

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