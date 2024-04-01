"Нет позиционной войны: в ОП призвали увеличить помощь Украине из-за высокой интенсивности боев на фронте
Киев • УНН
россия продолжает эскалацию войны в Украине, бросая все свои ресурсы на интенсивные бои, не достигая своих главных целей, поэтому партнеры должны резко увеличить военное производство и поставки оружия в Украину для эффективного военного решения.
Сейчас на поле боя в Украине идут интенсивные бои, и рф бросает на это все свои ресурсы. Поэтому партнеркам стоит наращивать собственное производство вооружения и укреплять Украину. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Х, передает УНН.
Детали
По его словам, сейчас в Украине нет позиционной войны, а рф продолжает эскалацию, ведь до сих пор не смогла достичь своей цели.
Без иллюзий. Нет позиционной войны (нет продвижения, но интенсивность боев чрезвычайно высока), нет признаков "замораживания". рф не достигла своих основных задач (среди которых разрушение суверенного государства, захват и юридическое закрепление чужих территорий, фильтрация/депортация и уничтожение больших групп нелояльного населения) и поэтому продолжает эскалацию. рф бросает все свои ресурсы на войну. Война такого типа имеет только военный выход
Он также подчеркнул, что нельзя просто ждать разрешения ситуации - необходимо наращивать производство вооружения.
Итак, еще раз: давайте откажемся от иллюзий; просто сидеть и ждать не получится; все равно придется резко наращивать военное производство и насыщать Украину паритетным количеством оружия. Чем быстрее, тем эффективнее и лучше будет выглядеть ситуация...
Напомним,
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что россия делает все возможное и невозможное, используя все имеющиеся ресурсы, чтобы продолжать наступательные действия на нескольких направлениях на фронте, и рано делать выводы о замедлении их наступления.
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