Несколько сценариев перевода между частями: в Минобороны рассказали об особенностях новых функций Армия+

Изменение места службы в приложении Армия+ предоставит военным несколько возможностей по переводу между частями: из боевой части - в боевую, из тыловой - в боевую, или из боевой части - в тыловую, если есть соответствующее решение ВВК. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Черногоренко напомнила, что вчера правительство приняло постановление, которое урегулировало процесс подачи электронного рапорта, рассмотрения его со стороны кадрового центра ВСУ и обязало гарантировать подачу рапорта ответ в течение 72 часов.

Данный процесс становится цифровым, теперь рапорт можно будет подать за несколько минут прямо в мобильном приложении. Это решение позволит нашим военным делать перемещения между подразделениями достаточно быстро и предоставит возможность переводиться в несколько сценариев: из боевой части - в боевую, с тыловой - в боевую, или из боевой части - в тыловую, если есть соответствующее решение ВВК, если лицо не занимает в своей бригаде должность, которая соответствует заключению ВВК - сказала Черногоренко.

Она отметила, что особым отличием подачи такого рапорта через приложение является то, что его не нужно направлять на командира.

Этот рапорт сразу направляется в кадровый центр, и если в некоторых сценариях это решение командира нужно, то кадровый центр самостоятельно его получает без дополнительной нагрузки военнослужащего - добавила Черногоренко.

Она отметила, что данный функционал заработает в мобильном приложении с 15 ноября. Также по ее словам, перевод между частями в приложении будет доступен только один раз в год. Также в случае отказа военному в переводе, будет указываться исчерпывающий перечень причин.

Например, этот перевод инициирован чаще, чем один раз в год, или укомплектованность данного подразделения является критической для командира и эта причина также указывается - подчеркнула заместитель министра.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переводы воинов в армии должны быть разблокированы и будут работать через приложение Армия+, техническая готовность старта - 15 ноября.

Также Зеленский поручил Министерству обороны и Генеральному разработать возможность перевода военных через приложение "Армия+" на все Силы обороны и безопасности, в частности на Национальную гвардию Украины и Пограничную службу.

В приложении "Армия+" появилось еще 5 видов электронных рапортов для военных