Непогода усложнила пересечение границы с Венгрией: что нужно знать

На украинско-венгерской границе в пункте пропуска "Дзвонковое-Лонья" из-за непогоды временно приостановлены пропускные операции, пишет УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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"В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвонковое-Лонья" на украинско-венгерской границе", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании поездок за границу.

"Для пересечения границы рекомендуем воспользоваться ближайшими пунктами пропуска - "Косино" или "Великая Паладь"", - говорится в сообщении.

Ночная непогода до сих пор задерживает в пути 6 поездов: детали

Дополнение

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини-Медика" временно ограничено движение из-за дорожных работ на польской стороне и реконструкции на украинской.