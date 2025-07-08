Непогода усложнила пересечение границы с Венгрией: что нужно знать
Киев • УНН
Из-за непогоды временно приостановлены пропускные операции в пункте пропуска "Дзвонковое-Лонья" на украинско-венгерской границе. Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска "Косино" или "Великая Паладь".
На украинско-венгерской границе в пункте пропуска "Дзвонковое-Лонья" из-за непогоды временно приостановлены пропускные операции, пишет УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
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"В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвонковое-Лонья" на украинско-венгерской границе", - сообщили в ГПСУ.
Пограничники просят учесть эту информацию при планировании поездок за границу.
"Для пересечения границы рекомендуем воспользоваться ближайшими пунктами пропуска - "Косино" или "Великая Паладь"", - говорится в сообщении.
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Дополнение
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини-Медика" временно ограничено движение из-за дорожных работ на польской стороне и реконструкции на украинской.