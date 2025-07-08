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Негода ускладнила перетин кордону з Угорщиною: що треба знати

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Через негоду тимчасово призупинено пропускні операції у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні. Для перетину кордону рекомендовано скористатися найближчими пунктами пропуску "Косино" або "Велика Паладь".

Негода ускладнила перетин кордону з Угорщиною: що треба знати

На українсько-угорському кордоні у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" через негоду тимчасово призупинено пропускні операції, пише УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

"У зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.

"Для перетинання кордону рекомендуємо скористатися найближчими пунктами пропуску - "Косино" або "Велика Паладь"", - говориться у повідомленні.

Нічна негода досі затримує в дорозі 6 поїздів: деталі08.07.25, 10:59 • 307 переглядiв

Доповнення

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Шегині-Медика" тимчасово обмежено рух через дорожні роботи на польському боці та реконструкцію на українському. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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