Немецкое агентство Lure и Meduza прекратили скандальную рекламную кампанию и извинились
Киев • УНН
Lure и Meduza извинились за использование фото пострадавших украинцев в рекламной кампании без разрешения. Обе компании прекратили кампанию и признали свою ошибку.
Немецкое агентство Lure, которое ранее использовало для рекламы российского издания Meduza фото с кадрами войны и страданиями украинцев приносит извинения народу Украины.
Стало известно также, что Meduza и агентство Lure решили прекратить рекламную кампанию с изображениями войны России в Украине.
Передает УНН со ссылкой на страницу «we-are-lure» в соцсети.
Мы искренне извиняемся перед народом Украины за боль, которую причинила наша кампания. Наше намерение никогда не заключалось в том, чтобы использовать страдания, а быть солидарным с Украиной и поддерживать независимую журналистику, которая бросает вызов российской пропаганде.
Также в агентстве подчеркнули, что глубоко сожалеют, что подход компании «вызвал беспокойство» - в частности относительно включения Ярослава Базилевича.
Также предстваники компании заверили, что преданы поддержке тех, кто борется против пропагандистской машины России.
Также российское издание Meduza сообщило, что прекращает рекламную кампанию с кадрами войны россии против Украины.
Издание признает, что в рекламную кампанию вошли изображения украинцев, которые не давали разрешения на их использование.
Это была ошибка и мы глубоко сожалеем об этом
Рекламная кампания с кадрами войны России против Украины прекращена, уверяет Meduza.
Напомним,
УНН передавал, что немецкое агентство Lure использовало фото пострадавших от войны украинцев в рекламной кампании российского издания Meduza. МИД Украины требует удалить контент и извиниться перед украинцами, чье горе было использовано.
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