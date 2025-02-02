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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Немецкое агентство Lure и Meduza прекратили скандальную рекламную кампанию и извинились

Немецкое агентство Lure и Meduza прекратили скандальную рекламную кампанию и извинились

Киев  •  УНН

 • 9629 просмотра

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Lure и Meduza извинились за использование фото пострадавших украинцев в рекламной кампании без разрешения. Обе компании прекратили кампанию и признали свою ошибку.

Немецкое агентство Lure, которое ранее использовало для рекламы российского издания Meduza фото с кадрами войны и страданиями украинцев приносит извинения народу Украины.

Стало известно также, что Meduza и агентство Lure решили прекратить рекламную кампанию с изображениями войны России в Украине.

 Передает УНН со ссылкой на страницу «we-are-lure» в соцсети.

Мы искренне извиняемся перед народом Украины за боль, которую причинила наша кампания. Наше намерение никогда не заключалось в том, чтобы использовать страдания, а быть солидарным с Украиной и поддерживать независимую журналистику, которая бросает вызов российской пропаганде. 

- говорится в сообщении.
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Также в агентстве подчеркнули, что глубоко сожалеют, что подход компании «вызвал беспокойство» - в частности относительно включения Ярослава Базилевича. 

Также предстваники компании заверили, что преданы поддержке тех, кто борется против пропагандистской машины России.

Также российское издание Meduza сообщило, что прекращает рекламную кампанию с кадрами войны россии против Украины.

Издание признает, что в рекламную кампанию вошли изображения украинцев, которые не давали разрешения на их использование.

Это была ошибка и мы глубоко сожалеем об этом 

- пишет российское издание.
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Рекламная кампания с кадрами войны России против Украины прекращена, уверяет Meduza.

Напомним,

УНН передавал, что немецкое агентство Lure использовало фото пострадавших от войны украинцев в рекламной кампании российского издания Meduza. МИД Украины требует удалить контент и извиниться перед украинцами, чье горе было использовано.

В Европе начали блокировать российские пропагандистские Telegram-каналы28.12.24, 17:27 • 22284 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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