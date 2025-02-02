Німецька агенція Lure та Meduza припинили скандальну рекламну кампанію та вибачилися
Київ • УНН
Lure та Meduza вибачилися за використання фото постраждалих українців у рекламній кампанії без дозволу. Обидві компанії припинили кампанію та визнали свою помилку.
Німецька агенція Lure, яка раніше використала для реклами російського видання Meduza фото з кадрами війни та стражданнями українців приносить вибачення народу України.
Стало відомо також, що Meduza та агентство Lure вирішили припинити рекламну кампанію із зображеннями війни росії в Україні.
Передає УНН із посиланням на сторінку "we-are-lure" у соцмережі.
Ми щиро вибачаємося перед народом України за біль, який завдала наша кампанія. Наш намір ніколи не полягав у тому, щоб використовувати страждання, а бути солідарним з Україною та підтримувати незалежну журналістику, яка кидає виклик російській пропаганді.
Також в агентстві підкреслили, що глибоко шкодують, що підхід компанії "викликав занепокоєння" - зокрема щодо включення Ярослава Базилевича.
Також предстваники компанії запевнили, що віддані підтримці тих, хто бореться проти пропагандистської машини росії.
Також російське видання Meduza повідомило, що припиняє рекламну кампанію з кадрами війни росії проти України.
Видання визнає, що до рекламної кампанії увійшли зображення українців, які не давали дозволу на їхнє використання.
Це була помилка і ми глибоко шкодуємо про це
Рекламну кампанію з кадрами війни росії проти України припинено, запевняє Meduza.
Нагадаємо
УНН передавав, що німецьке агентство Lure використало фото постраждалих від війни українців у рекламній кампанії російського видання Meduza. МЗС України вимагає видалити контент та вибачитись перед українцями, чиє горе було використано.
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