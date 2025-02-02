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Німецька агенція Lure та Meduza припинили скандальну рекламну кампанію та вибачилися

Німецька агенція Lure та Meduza припинили скандальну рекламну кампанію та вибачилися

Київ • УНН

 • 54316 перегляди

Lure та Meduza вибачилися за використання фото постраждалих українців у рекламній кампанії без дозволу. Обидві компанії припинили кампанію та визнали свою помилку.

Німецька агенція Lure, яка раніше використала для реклами російського видання Meduza фото з кадрами війни та стражданнями українців приносить вибачення народу України.

Стало відомо також, що Meduza та агентство Lure вирішили припинити рекламну кампанію із зображеннями війни росії в Україні.

 Передає УНН із посиланням на сторінку "we-are-lure" у соцмережі.

Ми щиро вибачаємося перед народом України за біль, який завдала наша кампанія. Наш намір ніколи не полягав у тому, щоб використовувати страждання, а бути солідарним з Україною та підтримувати незалежну журналістику, яка кидає виклик російській пропаганді. 

- ідеться у повідомленні.
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Також в агентстві підкреслили, що глибоко шкодують, що підхід компанії "викликав занепокоєння" - зокрема щодо включення Ярослава Базилевича. 

Також предстваники компанії запевнили, що віддані підтримці тих, хто бореться проти пропагандистської машини росії.

Також російське видання Meduza повідомило, що припиняє рекламну кампанію з кадрами війни росії проти України.

Видання визнає, що до рекламної кампанії увійшли зображення українців, які не давали дозволу на їхнє використання.

Це була помилка і ми глибоко шкодуємо про це 

- пише російське видання.
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Рекламну кампанію з кадрами війни росії проти України припинено, запевняє Meduza.

Нагадаємо

УНН передавав, що німецьке агентство Lure використало фото постраждалих від війни українців у рекламній кампанії російського видання Meduza. МЗС України вимагає видалити контент та вибачитись перед українцями, чиє горе було використано.

В Європі почали блокувати російські пропагандистські Telegram-канали28.12.24, 17:27 • 24009 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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