Німецька агенція Lure та Meduza припинили скандальну рекламну кампанію та вибачилися

Німецька агенція Lure, яка раніше використала для реклами російського видання Meduza фото з кадрами війни та стражданнями українців приносить вибачення народу України.

Стало відомо також, що Meduza та агентство Lure вирішили припинити рекламну кампанію із зображеннями війни росії в Україні.

Передає УНН із посиланням на сторінку "we-are-lure" у соцмережі.

Ми щиро вибачаємося перед народом України за біль, який завдала наша кампанія. Наш намір ніколи не полягав у тому, щоб використовувати страждання, а бути солідарним з Україною та підтримувати незалежну журналістику, яка кидає виклик російській пропаганді. - ідеться у повідомленні.

Також в агентстві підкреслили, що глибоко шкодують, що підхід компанії "викликав занепокоєння" - зокрема щодо включення Ярослава Базилевича.

Також предстваники компанії запевнили, що віддані підтримці тих, хто бореться проти пропагандистської машини росії.

Також російське видання Meduza повідомило, що припиняє рекламну кампанію з кадрами війни росії проти України.

Видання визнає, що до рекламної кампанії увійшли зображення українців, які не давали дозволу на їхнє використання.

Це була помилка і ми глибоко шкодуємо про це - пише російське видання.

Рекламну кампанію з кадрами війни росії проти України припинено, запевняє Meduza.

Нагадаємо

УНН передавав, що німецьке агентство Lure використало фото постраждалих від війни українців у рекламній кампанії російського видання Meduza. МЗС України вимагає видалити контент та вибачитись перед українцями, чиє горе було використано.

В Європі почали блокувати російські пропагандистські Telegram-канали