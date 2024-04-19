Немецкие и польские авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

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США ищут новый способ соблюдения санкций в отношении КНДР после того, как рф и Китай сорвали мониторинговую деятельность
США ищут новые способы ужесточения санкций против Северной Кореи после того, как Россия и Китай сорвали мониторинговые усилия ООН. Тем временем Северная Корея раскритиковала поездку посла США в Азию, направленную на ужесточение санкций, назвав ее "нищенским туром".
Сын экс-судьи из Винницы на видео угрожал ТЦК и стрелял из пистолета: что известно
В Интернете распространились видео, на которых сын бывшего винницкого судьи угрожает работникам ТЦК и правоохранительным органам и стреляет из огнестрельного оружия. Сейчас скандального мажора нашли и наказали.
Буданов прокомментировал, чем Украина сбивает стратегические самолеты рф
Украина успешно уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и сами ракеты, а также российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, используя различные системы, включая модернизированные компоненты, изготовленные из старых деталей.
Финляндия призвала ЕС помочь остановить наплыв мигрантов из рф
Финляндия призывает ЕС принять меры, чтобы помочь остановить поток мигрантов, прибывающих через россию, обвиняя москву в использовании миграционных потоков как оружия.
Вражеский обстрел Белополья на Сумщине: один из раненых скончался в больнице
Один из раненых мирных жителей умер в больнице после вражеского обстрела Белополья в Сумской области.
В Днепровском районе сбили вражескую ракету Х-59
Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в Днепровском районе, защитив район от возможного поражения.
Вице-канцлер ФРГ Хабек пообещал Украине дальнейшую поддержку Германии
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заверил Украину в надежной и длительной поддержке со стороны Германии.
Для рф изготовление новых Ту-22МЗ сегодня фактически невозможная задача - ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что производство Россией новых бомбардировщиков Ту-22М3 сегодня практически невозможно после того, как один из них был сбит на расстоянии 300 км во время выполнения боевого задания над Украиной.
Шольц после визита в Китай видит "очень важный толчок" для дипломатии по Украине - СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об "очень важном толчке" для дипломатии по Украине.