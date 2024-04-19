Немецкие и польские авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила свои рейсы в израильский Тель-Авив до утра субботы и будет избегать воздушного пространства Ирака из-за ситуации с безопасностью в регионе. Польская авиакомпания LOT, тем временем, отменила пятничные рейсы в Тель-Авив, а также в столицу Ливана - Бейрут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

Польская авиакомпания LOT сообщила, что в субботу рейсы в Израиль не запланированы, а решение относительно воскресных рейсов будет принято 20 апреля.

В свою очередь Lufthansa планирует возобновить полеты в Тель-Авив и планирует снова летать через воздушное пространство Ирака с 1 часа ночи по восточному времени (8 утра в Израиле) в субботу.

Это заявление последовало за решением авиакомпании продолжить приостановление полетов в столицы Ирана и Ливана. В среду Lufthansa сообщила, что рейсы в Тегеран и Бейрут остаются отмененными, и авиакомпания не будет использовать воздушное пространство Ирана до 30 апреля включительно.

Прямые межгосударственные удары между Израилем и Ираном "завершены" - CNN